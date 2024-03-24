«Важно не впадать в отчаяние и верить в будущее»: герой РФ Баксиков о теракте в «Крокусе»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Герой России из Татарстана Расим Баксиков выразил соболезнования семьям погибших во время теракта в подмосковном центре «Крокус Сити Холл».

Он подчеркнул, что, несмотря на весь ужас ситуации, очень важно не впадать в отчаяние и звериную ярость.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В тяжкие времена нужно стараться мыслить трезво и верить в будущее. Я соболезную семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. А подлые удары по гражданским будут отомщены», – подчеркнул Баксиков в разговоре с «Татар-информом».

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. МЧС сегодня утром уточнило число пострадавших: их 152. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.