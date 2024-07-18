«Важно наслаждаться жизнью»: психотерапевт дала 5 советов, как сохранить здоровье мозга

Чтобы мозг не старел, нужно каждый день снабжать его чем-то новым: информацией, обучением, навыками. Фото: Салават Камалетдинов

Мозг – это центральный орган управления всем организмом человека. Благодаря ему мы испытываем эмоции, думаем, запоминаем и контролируем свои действия. О том, как сохранить здоровье этого важнейшего органа, «Татар-информу» рассказала врач-психотерапевт Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Гульфия Гаянова.

«Нарушения в работе головного мозга могут привести к возникновению широкого круга заболеваний и, как следствие, к снижению качества жизни. Людям, имеющим проблемы в работе головного мозга, необходимо периодически обследоваться, получать необходимую терапию и наблюдаться у специалиста», – отметила психотерапевт.

При наличии умеренных когнитивных расстройств, например нарушений познавательной функции, необходимо тщательно следить за уровнем артериального давления, сердечным ритмом, показателями холестерина и глюкозы.

Гульфия Гаянова подчеркнула, что забота о здоровье головного мозга – залог долгой и полноценной жизни. От его работы зависят самочувствие, работоспособность и умственные возможности человека. Врач дала пять советов по сохранению здоровья мозга:

Прежде всего, важно поддерживать высокий уровень умственной активности – постоянно изучать что-то новое, получать новую информацию;

Также необходимо больше двигаться, заниматься гимнастикой, танцами, ходьбой;

Не менее важно регулярно следить за артериальным давлением и своевременно проходить диспансеризацию;

Следует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, выбирать полезные продукты;

И наконец, нужно уметь наслаждаться жизнью!

Наше поведение и эмоции полностью зависят от нас самих, от наших мыслей и убеждений. То, как мы воспринимаем и оцениваем себя, других людей и мир в целом, определяет наше эмоциональное состояние и поведение. Начиная мыслить позитивно, старайтесь находить хорошее во всем, что вас окружает, и начните с самих себя: любите себя, ищите в себе положительные качества, которыми вы гордитесь – ведь именно опираясь на них, легче быть в позитиве. Надо уметь находить во всем положительные моменты.

Психотерапевт напомнила народную мудрость: «Побольше смейтесь, и жизнь не будет казаться грустной...». Ведь лучшее средство для здоровья мозга и лекарство от любой болезни – это осознание и принятие того, что есть любимое дело, будь то работа, хобби или даже дача, родственники, друзья, любовь к себе, чувство юмора и, конечно же, отсутствие лени и жалости к себе.

От того, что вы переживаете и волнуетесь, ничего не изменится. Важно жить настоящим, строить планы на будущее и не цепляться за прошлое, любить и принимать себя такими, какие мы есть.

Забота о своем здоровье – это ваш вклад в качество вашей жизни и ваше долголетие», – заключила доктор.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».