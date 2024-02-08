«Важно иметь идею»: архитектор рассказал казанским студентам о тонкостях своей работы

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В Национальном музее Татарстана студенты и школьники смогли встретиться с замдиректора по развитию Института дизайна и пространственных искусств КФУ Степаном Новиковым. Специалист рассказал и показал ребятам, как с годами менялась архитектура Казани, а также объяснил, насколько идея важна в работе архитектора.

«Архитектура – это симбиоз науки, творчества и ремесла. Важно иметь общественную позицию, потому что начинали мы со студенчества, именно с общественной организацией интересоваться объектами культурного наследия. Важно иметь некую идею, которая тобой движет и ведет к чему-то», – объяснил он участникам лекции.

Еще один важный момент – взаимодействие с заказчиком и наличие общих интересов, взгляда на предстоящую работу.

Поделился Новиков и несколькими случаями из своей практики. По его словам, во время обучения ему пришлось на основании старинных фото не только узнать, но и доказать, то ли здание ему представляют в реальности. Чтобы определить это, он проводил натурное обследование объекта, к примеру фиксировал дверные и оконные проемы, проводил архивные исследования. Комплексный подход позволял ему привести нужные доказательства, объяснить, что и когда изменилось в том или ином здании.

Также спикер приводил в пример объекты культурного наследия в Казани, здания, построенные в период Универсиады, продемонстрировал несколько домов в Подмосковье и городе Безье (Франция). Так, он показал ребятам фотографии старинных усадьб на улице Тукая, к которым в более поздние годы были пристроены вторые этажи. Однако благодаря мерам, принимаемым для сохранения объектов культурного наследия, в наше время поздние надстройки были снесены, а зданиям возвращен исторический облик.

«Мне действительно понравилось. Это была первая моя лекция, которую я с большим интересом слушала. Мне было интересно посмотреть на здания, которые я видела вживую, на фотографиях советских времён. То есть где они были разрушены, где не было ничего видно», – поделилась своими эмоциями студентка «КИУ ГИД» Екатерина Овчинникова.

Рассказал Новиков и своем любимом архитектурном стиле – модерне. По мнению архитектора, он очень недооценен, а потому его возможности до сих пор не реализованы в полной мере. Он подчеркнул, что видит в модерне большой потенциал – стиль достаточно современен, с актуальной проблематикой и философией.

Специалист привел в пример несколько зданий, принадлежащих к этому стилю, которые считает образцовыми. Это Торговый дом Е.С.Смоленцевой, гостиницы «Шаляпин» и «Амур», а также Дом архитектора Олешкевича. В то же время, добавил Новиков, он не отрицает и преимуществ классицизма: это стиль на все века, и если научиться им владеть, то он никогда не подведёт мастера.

В заключение заведующая отделом музейно-образовательных программ Зарина Сафина рассказала, что в этом году музей часто проводит тематическую программу, посвящённую Дню российской науки. Программу назвали «PROнаука в профессии». Участниками подобных встреч становятся представителей разных профессий, которые делятся своим опытом со студентами и школьниками. Помимо этой лекции, в других музеях были представлены различные экскурсии.