«Важно душевное тепло и сострадание»: Магдеев призвал уделить должное внимание инвалидам

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В Декаду инвалидов мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал уделить должное внимание людям с инвалидностью. На аппаратном совещании он рассказал, что не понаслышке знает обо всех тяготах и переживаниях, связанных с недугом близкого человека. Отец градоначальника 13 лет был прикован к кровати.

Он призвал всех под свежим взглядом взглянуть на эту проблему.

«Я и моя семья это прошли. Ничего хорошего в этом нет, когда здоровый мужчина в 50 с небольшим лет лежит в постели, — обратился он к присутствующим. — Давайте вместе еще раз, вместе с депутатами Горсовета, Госсовета, неравнодушными людьми свежим взглядом посмотрим на те вопросы и проблемы, которые можно и нужно решать, — финансовые, организационные, человеческие. Достаточно много мероприятий предусмотрено. Но самое главное — это не количество мероприятий, а душевное тепло и сострадание, которое, безусловно, важно для каждого человека».

Замруководителя исполкома Винер Харисов доложил о мероприятиях в городе, направленных на обеспечение доступной среды для жителей с ОВЗ. Также докладчик рассказал о мероприятиях, запланированных в рамках декады инвалидов.

Так, по состоянию на 1 декабря 2024 года, в городе зарегистрированы 32,5 тыс. инвалидов, среди них 57% составляют женщины, 43% — мужчины. Также в Челнах проживают более 2,1 тыс. детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Ежегодно в Автограде дополнительно открываются спецгруппы для детей с ОВЗ. Вновь открытые школы и детсады построены с соблюдением нормативных требований: лифт, оборудованные санузлы, стенды светового и звукового оповещения.

«Международный день инвалидов объединяет всех людей с ограниченными возможностями. План мероприятий включает более 130 мероприятий», — отметил Харисов.

Докладчик перечислил наиболее значимые из них. Это торжественное открытие декады инвалидов, которое пройдет в ДК КАМАЗа 3 декабря, поощрение активистов Набережночелнинского филиала Всероссийского общества слепых в рамках акции «Белая трость», фестиваль творчества инвалидов «Возьмёмся за руки, друзья».

С 1 по 20 декабря пройдет 13-й республиканский конкурс-выставка декоративно — прикладного творчества детей с ОВЗ «Время колокольчиков», а также городской фестиваль творчества «Пусть всегда будет солнце».

5 декабря 2024 года в «СШОР «Яр Чаллы» состоится торжественное открытие Городской Спартакиады инвалидов-2024. В ее программу входят 6 видов спорта: армрестлинг, настольный теннис, шахматы, шашки, дартс, бочча.

«Физическая активность играет важную роль в поддержании здоровья, благополучия и качества жизни, она уменьшает стресс, боль и депрессию. Ежегодно в городе проводится городская Спартакиада для данной категории жителей. В этом году более 140 человек с ограниченными возможностями здоровья примут участие в данном мероприятии», — анонсировал докладчик.

Кроме того, доброй традицией стало проведение городского «Сабантуя» для людей с ОВЗ. В программу праздника входят 13 видов спортивных состязаний.

«Это мероприятие уникально. Оно собирает людей, которые, не имея физических возможностей, умеют радоваться жизни, празднику, готовы показать свою силу духа в конкурсах, эстафетах и соревнованиях. Майдан собирает более тысячи челнинцев», — отметил Харисов.