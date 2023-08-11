«Важно для коллектива»: Минздрав и Минпромторг отчитались о промышленной диспансеризации

Заместитель Премьер-министра Татарстана, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин сегодня встретились для того, чтобы обсудить проведение диспансеризации в трудовых коллективах Татарстана.

Напомним, что согласно распоряжению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, в республике стартовала промышленная диспансеризация, два министерства начали совместную работу в апреле этого года.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

По данным Минздрава республики, на сегодня врачи осмотрели уже 73 268 работников из 438 предприятий.

«По статистике, более трети трудоспособного населения два года и более не посещали вообще медорганизации. Нет абсолютной уверенности в том, что, отпуская своих сотрудников на диспансеризацию по месту жительства, они ее пройдут, а здесь гарантировано, что сотрудники стопроцентно будут охвачены скринингом. Тем более, не надо никуда ходить, мы сами приедем прямо на предприятие», – отметил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

В Минпромторге РТ добавили, что на второй этап диспансеризации направили 7,5 тыс. человек, это 10% от осмотренных. То есть у работников нашли какие-то проблемы со здоровьем, которые требуют более детального рассмотрения.

«От лица всей промышленности хочу сказать спасибо врачам, всему Минздраву за помощь, внимание и заботу. Вы – наши друзья. Уверен, все промышленники заинтересованы в здоровье своих работников», – отметил заместитель Премьер-министра Татарстана, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Обращаясь к руководителям предприятий, он добавил, чтобы стать частью промышленной диспансеризации, необходимо заключить договор с поликлиникой, к которой прикреплено предприятие. Это совершенно бесплатно.

«Это важно для вас и вашего коллектива», – подчеркнул Коробченко.