Важно, чтобы Казань осталась в РПЛ: Данис Зарипов поддержал «Рубин» перед матчем с «Уфой»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями перед предстоящим матчем 30-го тура Российской Премьер-лиги «Рубин» – «Уфа». По словам хоккеиста, для казанцев очень важно, чтобы клуб остался в высшем футбольном дивизионе страны.

«К сожалению, меня в Казани не будет и лично сходить на этот матч я не смогу. Но всё равно я ребят из «Рубина» буду поддерживать, очень за них переживаю. Это известная казанская команда, и она должна давать результат. Важно, чтобы «Рубин» остался в премьер-лиге. В Татарстане футболом увлечено огромное количество людей. Так же, как и хоккеем», – цитирует Зарипова «Матч ТВ».

Кроме того, 41-летний нападающий прокомментировал работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера казанского клуба.

«Работа Слуцкого? Ничего говорить на эту тему не буду, поскольку не знаю всех нюансов, которые происходят в «Рубине». Я сам много лет отдал хоккею. И прекрасно понимаю, что в любой команде не один человек все решает. Результат зависит и от каждого тренера, и игрока», – сказал Зарипов.

Напомним, «Рубин» займет 15-е место в таблице чемпионата и вылетит в ФНЛ, если проиграет «Уфе» в последнем туре РПЛ. Матч пройдет в Казани в 17:00.