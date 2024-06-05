«Важно быть дружной командой»: менделеевцы плетут масксети для бойцов СВО

Жители Менделеевского района Татарстана подготовили для отправки участникам спецоперации маскировочные сети. Один из пунктов плетения организован исполнительным комитетом Татарско-Челнинского сельского поселения на базе сельского Дома культуры.

Волонтеры говорят, что сети широко применяются для маскировки бойцов, вооружения, военной техники и инженерных сооружений на фоне местности и растительного покрова от различных методов разведки противника. Такая сеть может в прямом смысле спасти жизнь.

«Сама технология очень простая — как будто плетешь корзинку. Самое трудное в работе — избегать геометрии, четких фигур, которые помогут с воздуха распознать маскировку», — рассказали новобранцы плетейного дела в Татарско-Челнинском сельском поселении.

«Сегодня как никогда всем важно быть одной большой дружной командой в поддержке земляков, [находящихся] в зоне специальной военной операции», — убеждены активисты.

К взрослым присоединяются и помощники помладше. Дети тоже плетут маскировочные сети и продолжают принимать и передавать письма участникам СВО.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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