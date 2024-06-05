Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Важно быть дружной командой»: менделеевцы плетут масксети для бойцов СВО
Жители Менделеевского района Татарстана подготовили для отправки участникам спецоперации маскировочные сети. Один из пунктов плетения организован исполнительным комитетом Татарско-Челнинского сельского поселения на базе сельского Дома культуры.
Волонтеры говорят, что сети широко применяются для маскировки бойцов, вооружения, военной техники и инженерных сооружений на фоне местности и растительного покрова от различных методов разведки противника. Такая сеть может в прямом смысле спасти жизнь.
«Сама технология очень простая — как будто плетешь корзинку. Самое трудное в работе — избегать геометрии, четких фигур, которые помогут с воздуха распознать маскировку», — рассказали новобранцы плетейного дела в Татарско-Челнинском сельском поселении.
«Сегодня как никогда всем важно быть одной большой дружной командой в поддержке земляков, [находящихся] в зоне специальной военной операции», — убеждены активисты.
К взрослым присоединяются и помощники помладше. Дети тоже плетут маскировочные сети и продолжают принимать и передавать письма участникам СВО.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»