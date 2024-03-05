«Важнейшая кампания за 30 лет»: почему важно прийти на выборы Президента России в марте

Стартовало мероприятие с видеоприветствия Председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Памфилова: «Поражена гражданской активностью и неравнодушием избирателей Татарстана»

Форум «Мой голос» прошел на площадке Национальной библиотеки Татарстана, где собрались профильные эксперты. Стартовало мероприятие с видеоприветствия Председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

«Меня поразила заинтересованность, гражданская активность, неравнодушие и желание поделиться своими мыслями избирателей Татарстана. Важно, что встреча произошла именно сейчас, когда мы вошли в очень важный этап кампании. Выборы президента России – это важнейшее политическое событие, которое повлияет на всю нашу дальнейшую жизнь, судьбу России и то, какие процессы и как будут развиваться в мире. На каждом лежит огромная ответственность», – заявила Памфилова.

Она поблагодарила участников форума за их активную гражданскую позицию и попросила принять активное участие в общественном наблюдении на участках.

Андрей Кондратьев подчеркнул важность проведения подобных встреч с избирателями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На форуме «Мой голос» обсудили вопросы от избирателей со всего Татарстана

Модератором форума выступил Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, который подчеркнул важность проведения подобных встреч с избирателями.

«Мы уже четвертый год проводим форум «Мой голос», где мы с экспертами обсуждаем развитие избирательной системы, вопросы легитимности и открытости кампании. Стоят две главные задачи: проинформировать наших избирателей, ответить на вопросы и пригласить их 15, 16 и 17 марта на голосование», – сказал Кондратьев.

Он пояснил, что в течение последних двух месяцев специалисты ЦИК РТ объехали почти все районы республики и собрали вопросы от избирателей, ответы на которые и дали на форуме. Ключевыми темами стали общественное наблюдение и подготовка к последней неделе перед голосованием.

Олег Морозов: «Если в глазах избирателя выборы легитимны и он уважает их результат, тогда в стране создана по-настоящему стабильная политическая система» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Результат выборов – это судьба страны на ближайшие шесть лет»

Одним из экспертов форума стал депутат Госдумы РФ от РТ Олег Морозов. Он сообщил, что главная задача подобных встреч с избирателями – это показать им, что выборы – это та процедура, которая позволяет установить гражданам прямой контакт с властью.

«Если в глазах избирателя выборы легитимны и он уважает их результат, тогда в стране создана по-настоящему стабильная политическая система. В таком случае можно решать любые масштабные задачи. Форум «Мой голос» направлен как раз на повышение градуса доверия граждан к самой процедуре выборов и ее результатам», – заявил депутат.

Он добавил, что за последние 30 лет более важной избирательной кампании, чем грядущие выборы президента России, не было.

«С одной стороны, у нас есть национальный лидер, уровень доверия к которому превышает все возможные показатели, а с другой – очень важно его подтвердить голосованием 15, 16 и 17 марта. Россия стоит перед колоссальными задачами. Выбор за каждым. Результат – это судьба страны на ближайшие шесть лет. Поэтому важно прийти, проголосовать и уважать полученный итог», – отметил Морозов.

Айрат Хайруллин: «Выборы проходят регулярно. Система уже отработана годами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Киберштаб по информационной безопасности на выборах уже сформирован

О том, как будет обеспечиваться информационная безопасность на выборах президента России, рассказал министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин. Он заверил, что система уже сформирована и отлажена на многих избирательных кампаниях, проходивших в разные годы.

«Выборы проходят регулярно. Система уже отработана годами. Соответствующий оперативный киберштаб, который использует средства информационной защиты и шифрования, обеспечивает эту инфраструктуру. Созданы резервы по энергетике, каналам связи и другим аспектам, о которых мы не говорим публично, что дает возможность непрерывной работы», – сообщил министр.

Отдельное внимание он уделил противодействию информационным вбросам во время выборов. Хайруллин призвал тщательно проверять информацию, полученную из неофициальных источников.

«Главная задача – не допустить дестабилизации ситуации. Причем для этого могут использоваться разные методы. Для информационного вброса даже не нужно ничего взламывать. Могут просто написать фейковую новость, которая начнет облетать разные телеграм-каналы, но за ней не будет стоять ничего. Призываю избирателей и СМИ тщательно перепроверять информацию. Если вы чувствуете, что вами пытаются манипулировать, то отложите телефон на несколько минут и потом вдумчиво вновь вернитесь к информации», – пояснил министр.

Он призвал граждан обезопасить себя в мессенджерах от фейковых сообщений, запретив сообщения от незнакомых номеров.

«Есть простой метод борьбы с фейками. Нужно тщательно перепроверять информацию и не поддаваться панике. Вбросы – это самый простой способ, который пытаются использовать агенты влияния. Важно доверять легитимным источникам информации», – заключил Хайруллин.

Антон Лукаш: «Наш наблюдатель, он не просто зашел посмотреть, а имеет правовой статус, закрепленный в законодательстве» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Татарстане выстроена развитая и эффективная система общественного наблюдения»

О системе общественного наблюдения на форуме рассказал эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член исполкома корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш. Он восхитился работой Татарстана в этом направлении.

«В Татарстане выстроена очень развитая, отстроенная и эффективная система общественного наблюдения. Могу только порадоваться за республику», – улыбнулся спикер.

По его словам, важно, что в России наблюдатели на выборах получили официальный статус, что позволяет более профессионально следить за легитимностью избирательного процесса.

«Суть в том, что общественное наблюдение сейчас профессионализировано и процессуализировано. Наш наблюдатель, он не просто зашел посмотреть, а имеет правовой статус, закрепленный в законодательстве», – подчеркнул Лукаш.

Общественный наблюдатель выступает в роли процессуального и медиасвидетеля, что позволяет вносить огромный вклад в обеспечение прозрачности всех процессов, добавил он.

«Кроме того, наблюдатель – контролер. Для них разработан золотой стандарт, где простым языком описаны все необходимые процедуры. Это помогает разобраться в тонких деталях избирательного процесса», – подчеркнул эксперт.

Напомним, восьмые по счету выборы президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).