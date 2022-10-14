«Важная часть единой транспортной системы»: Путин обратился к участникам «Дороги 2022»

Дорожное хозяйство на сегодняшний день является одной из ключевых отраслей в развитии транспортной системы страны. Об этом в своем обращении к участникам специализированного международного форума-выставки «Дорога 2022» в Казани заявил Президент России Владимир Путин. Его обращение зачитал помощник Президента РФ Игорь Левитин.

Глава государства поздравил участников форума с грядущим 16 октября — Днем работников дорожного хозяйства.

«Дорожное хозяйство является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, от эффективной работы которой во многом зависит бесперебойное сообщение между регионами, социально-экономическое развитие и качество жизни людей», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении.

По словам Президента РФ, вопросам совершенствования дорожной инфраструктуры сегодня уделяется приоритетное внимание государства. При этом к своему профессиональному празднику дорожники подходят с хорошими результатами.

«Строятся и обновляются сотни километров федеральных и региональных дорог, укрепляется опорная сеть автомагистралей, широко внедряются передовые логистические технологии, повышается безопасность дорожного движения. Впереди у вас — реализация масштабного плана дорожного строительства на 2023-2027 годы, решение амбициозных и востребованных задач по возведению и модернизации автомагистралей, мостов, транспортных развязок», — резюмировал в своем обращении глава государства.

В заключение своего обращения Владимир Путин выразил уверенность в том, что работники дорожного хозяйства и дальше будут успешно добиваться решения важнейших задач отрасли.