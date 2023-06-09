«Важна воспитательная роль»: в Казани наградили победителей конкурса «Дети рисуют страну»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В преддверии Дня России в Казани подвели итоги и наградили победителей XVII республиканского конкурса «Дети рисуют страну». В мероприятии принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Мы заинтересованы, чтобы такой конкурс был долгим, светлым и памятным. Очень важна воспитательная роль этого проекта. Увидеть будущее глазами маленьких детей — это еще раз убедиться в том, что оно в надежных руках», — сказал глава парламента.

Конкурс способствует патриотическому воспитанию молодого поколения, проявлению любви к малой родине и России в целом, убежден Мухаметшин. «Дети растут, осознавая свою небольшую ответственность, видят перспективы развития в своей стране. Тем более сегодня, в условиях спецоперации, нам надо воспитывать патриотизм и любовь к своей Родине, начиная со школы. И участники этого конкурса — уже патриоты нашей страны», — заявил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Председателя Госсовета, конкурсу уделяется большое внимание, поскольку «характер человека начинает формироваться с малых лет». Более того, этот соревновательный проект помогает развиваться детям, раскрывает их способности, повышает художественное мастерство и «понимание безопасности дорожного движения», заметил он.

Мухаметшин также поздравил участников мероприятия с наступающим праздником — Днем России. Он выразил уверенность, что «великая Россия преодолеет все проблемы, которые пытаются создать недружественные страны, благодаря любви к Родине ее жителей».

В этом году конкурс прошел по четырем номинациям: «Год педагога и наставника в России», «Год национальных культур и традиций в Татарстане», «Безопасные дороги» и «Я — патриот». В нем приняли участие сотни учеников начальных классов школ городов, районов и поселений Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель экспертного совета конкурса Валентина Липужина призналась, что было трудно выбрать 13 самых лучших работ, поскольку дети очень ярко в своих рисунках выразили чувство любви к Родине, родителям и национальным традициям.

Депутат Госсовета РТ Римма Ратникова добавила, что в республике реализуются много партийных проектов, но «самый любимый — “Дети рисуют страну”». «Потому что дети — это наше будущее. Они рисуют страну, которую любят», — отметила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конкурс в рамках одноименного регионального партийного проекта «Дети рисуют страну» организован Татарстанским отделением партии «Единая Россия», ГТРК «Татарстан», Минобрнауки РТ при поддержке УГИБДД МВД России по Татарстану и ГБУ «Безопасность дорожного движения».