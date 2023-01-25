Фарид Мухаметшин: «Очень важна работа с людьми, мы несем эту ответственность»

На фоне непростой международной обстановки, санкционного и политического давления на Россию особая ответственность за работу с гражданами, поддержание диалога и помощь людям ложится на местные отделения партии «Единая Россия». Такое мнение высказали участники состоявшейся в Казани конференции местного отделения единороссов.

Событие прошло в живом режиме на площадке Казанского государственного медицинского университета под руководством секретаря казанского местного отделения «Единой России» Ильсура Метшина и секретаря татарстанского регионального отделения партии Фарида Мухаметшина.

По словам Ильсура Метшина, 2022-й был годом испытаний, которые сплотили и закалили работу партийцев.

«Мы вместе готовы преодолевать все трудности. Татарстану благодаря мощному производственному комплексу, поддержке всех уровней власти и самоотверженному труду наших земляков удалось сохранить свое устойчивое социально-экономическое развитие. Мы обеспечиваем все социальные гарантии и реализуем все намеченные федеральные и региональные программы, городские проекты. За всем этим стоят конкретные люди, семьи, чья жизнь меняется к лучшему», – обратился к участникам конференции Ильсур Метшин.

Затем он детально рассказал о реализуемых на городском уровне проектах, которые охватывают все ключевые сферы жизни казанцев – от социальных вопросов, благоустройства и подготовки кадров до поддержки семей мобилизованных и активной работе по линии гуманитарной помощи на освобожденных территориях.

«Всего за прошедший год местным отделением „Единой России“ проведено свыше 2 тыс. мероприятий, способствующих укреплению авторитета партии», – подчеркнул Ильсур Метшин.

Его слова дополнил секретарь татарстанского регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин. Он напомнил, что в прошлом году наша страна и республика столкнулись с беспрецедентным внешним давлением, а также попытками расколоть общество изнутри через многочисленные вбросы и фейки.

В этой ситуации еще большую роль приобрели местные партийные структуры, которые находятся в режиме постоянного диалога с людьми. Особое место здесь занимает казанское местное отделение «Единой России», отметил Мухаметшин.

«Вы – центральная, столичная партийная организация. На вас смотрят, ваш опыт перенимают. Поэтому очень важна ваша работа с людьми, с разъяснением положения дел, в том числе в рамках спецоперации. Мы, как партийцы, несем эту ответственность, поскольку являемся опорной партией главы нашего государства, опорной партией страны и республики», – объяснил Фарид Мухаметшин.

По его словам, главным стержнем работы партийцев в наступившем году должно стать неравнодушное, деятельное отношение к поставленным задачам. Такой подход позволит укрепить доверие граждан и создаст фундамент для дальнейшей эффективной работы по всем запланированным проектам.

«Мы являемся одной большой командой, решаем важнейшие задачи, которые стоят перед Казанью и республикой в целом. Вместе мы способны ответить на все вызовы и решить самые актуальные задачи, как сегодняшнего дня, так и будущего», – резюмировал Фарид Мухаметшин.