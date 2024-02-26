Важен не только IQ, но и soft skills: для чего в «Таттелекоме» создали свой университет

Один из крупнейших операторов связи в Татарстане «Таттелеком» (бренд «Летай») самостоятельно обучает сотрудников в корпоративном университете с 2017 года. В 2022 году состоялся его перезапуск, с того момента в нем обучились более 70 % работников. О том, какие знания можно там получить и какие цели преследует проект, — в материале «Татар-информа».

«Если на рынке недостаточно специалистов, мы несем издержки»

Идея создания корпоративного университета возникла в компании не на пустом месте. Так называемые hard skills сотрудник может подтянуть в процессе работы, чего нельзя сказать о soft skills — навыках коммуникации, взаимодействия в коллективе. В процессе работы важен не только IQ, большую роль играет и социализация

«Все говорят о классическом интеллекте. На самом деле надо понимать, что гораздо больше имеет значение эмоциональный интеллект. Как одно из составляющих командообразующего таланта, он помогает взаимодействовать с другими людьми. Когда много индивидуалистов и они не всегда эффективно коммуницируют, это может отражаться на результате деятельности компании», — отметил генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Работодатель предъявляет свой спрос на уровень квалифицированности сотрудников, и от того, насколько хорошо они умеют пользоваться своими навыками, зависит эффективность предприятия. Именно поэтому образовательная деятельность сейчас смещается в сторону предприятий.

Корпоративный университет стал своеобразным HR-инструментом. По словам Нурутдинова, бывают случаи, когда сотрудники переходят работать из других компаний в «Таттелеком», ориентируясь не только на уровень заработной платы, но и на тот опыт, который им могут дать в компании.

«Наша задача — спровоцировать сотрудника на получение новых знаний»

Скорость изменений на рынке знаний выше, чем в образовании. Однако квалифицированные специалисты нужны компаниям «здесь и сейчас». Для того чтобы не терять драгоценное время, которое может встать в «копеечку», в систему внедряют корпоративные университеты. Подобный работает в ПАО «Таттелеком» уже около 7 лет, однако в 2022 году проект переосмыслили и перезапустили.

Фото: ПАО «Таттелеком»

В обновленном университете у специалистов есть возможность прокачать свои soft skills — навыки, которые помогают решать жизненные задачи и взаимодействовать с другими людьми. В 2023 году для обучающихся здесь разработали уже 58 уникальных кастомизированных программ обучения. В месяц проходит порядка 85 тренингов, есть также и электронные курсы, объединенные тематическими траекториями, рассказала директор корпоративного университета Ильсеяр Шамсутдинова.

«Наша задача — спровоцировать сотрудника на получение новых знаний, заинтересовать его темой, чтобы он не остановился только на тренинге корпуниверситета, а сам продолжил изучать тему», — подчеркнула собеседница.

В 2022 году также запустили ТТК Energy — платформу электронных курсов. На старте было всего 1 тыс. лицензий, а посещаемость сайта составляла порядка 500 человек в месяц. По мере развития университета количество лицензий увеличилось в два раза, и уже к концу 2023 года платформу ежемесячно посещают около 1,6-1,7 тыс. человек.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы не занимаемся только обучением, платформа приобретает инструментарий, форму социальной сети. Появляется новый курс, новость — люди пересылают друг другу ссылки. Размещаем различные курсы и получаем обратную связь. Все по жанрам соцсетей», — дополнил коллегу директор по маркетингу и управлению услугами Фарид Каримов.

Наставничество помогло в два раза снизить текучесть в ключевых подразделениях

В корпоративном университете «Таттелекома» на сегодняшний день в том числе работают 6 сотрудников, которые перешли на должность преподавателя из смежных подразделений. Они обладают экспертными знаниями.

«В 2023 году мы направили фокус внимания на адаптацию специалистов и создали „Базовый блок“ обучения для того, чтобы новый сотрудник ознакомился с продуктами нашей компании, плавно погрузился в процесс работы. Мы понимали, что одного обучения для новичка мало, поэтому параллельно запустили программу наставничества, привлекли опытных сотрудников. В результате каждый новичок получает поддержку от коллег, не только профессиональную, но и эмоциональную. Результат не заставил себя долго ждать — в компании почти в 2 раза снизилась текучесть в ключевых подразделениях. В 2024 году мы продолжаем эту работу», — отметила Ильсеяр Шамсутдинова.

Фото: ПАО «Таттелеком»

Помимо экспертов, перешедших в университет с других позиций, в корпоративном университете работают сертифицированные бизнес-тренеры. Их задача — создание программ для развития таких soft skills, как эмоциональный интеллект, эффективные коммуникации, переговоры, управленческие практики и др. В штате есть и разработчики электронных курсов, именно они занимаются созданием и наполнением контента платформы электронного обучения.

«Порядка 35 % сотрудников компании посещают наши очные тренинги, 65 % активно используют контент ТТК Energy. Это соотношение соответствует мировым тенденциям: большинство предпочитает обучаться online в удобное для них время. Наши электронные курсы интерактивные и динамичные», — заключила руководитель корпоративного университета.

Безусловно, усиление soft- и hard-компетенций расширяет возможности карьерного роста внутри компании. В «Таттелекоме» есть реальные примеры, когда сотрудники, пройдя обучение в корпунивере, получали предложения по переходу на руководящие должности. Это один из важнейших показателей эффективности внутреннего обучения в компании. Реклама. ПАО «Таттелеком»