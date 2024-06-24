Ваххабиты в Дагестане и ракеты ATACMS в Крыму: кто раскалывает единство народов в России

Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями Фото: © Константин Михальчевский, РИА Новости

Что произошло в Крыму

Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе. Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. Пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей, сообщили РИА «Новости».

«Киевский режим при поддержке США и их сателлитов совершил очередное чудовищное террористическое преступление против мирного населения России. Под ударом оказался Севастополь. Для теракта специально был выбран один из важнейших православных праздников – День Святой Троицы», – заявил сегодня МИД.

В министерстве заявили, что причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает.

«Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток, ведут их руками войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных российских граждан, в том числе с использованием одного из самых страшных видов негуманного оружия – кассетных боеприпасов. Ответ на это преступление обязательно последует», – подчеркнули в МИД.

Воскресным вечером в Дербенте и Махачкале были совершены террористические действия в отношении православных храмов и синагог, а также вооруженные нападения на полицейских Фото: © Национальный антитеррористический комитет / РИА Новости

Что произошло в Дагестане

В Дагестане объявлен трехдневный траур по погибшим в теракте — он продлится с 24 по 26 июня. Воскресным вечером в Дербенте и Махачкале были совершены террористические действия в отношении православных храмов и синагог, а также вооруженные нападения на полицейских. По последним данным, в результате атак в Махачкале и Дербенте погибли 19 человек. Пострадали 44, из них 37 — сотрудники правоохранительных органов.

В Дербенте группа террористов подожгла синагогу и христианскую церковь и открыла огонь по полицейским. В результате были убиты охранник синагоги и двое прохожих, а также один полицейский. Еще один сотрудник МВД был ранен. В результате поджога синагога сгорела.

При атаке на христианский храм был убит настоятель дербентского храма Покрова пресвятой Богородицы Николай Котельников, который более 40 лет служил в нем. Террористы убили также защищавшего храм полицейского и скрылись.

В Махачкале группа террористов сначала открыла огонь по полицейским, которые несли службу рядом с церковью на улице Мирзабекова в Махачкале Фото: © РИА Новости

Теракт готовили за рубежом?

Почти в это же время в Махачкале группа террористов сначала открыла огонь по полицейским, которые несли службу рядом с церковью на улице Мирзабекова в Махачкале. Четверо сотрудников МВД погибли, несколько полицейских получили ранения. Служители и прихожане церкви, услышав стрельбу, забаррикадировались, благодаря чему удалось избежать еще большего количества жертв. Позже террористы атаковали махачкалинскую синагогу на улице Ермошкина – бросили в нее коктейль Молотова и открыли огонь по полицейским, в результате погиб один полицейский.

В регионе был введен режим КТО (контртеррористической операции). Следственный комитет возбудил дело о теракте по статье 205 УК РФ. В результате предпринятых силовиками мер в ходе перестрелок были ликвидированы 6 террористов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Сейчас проводятся розыскные и следственные действия «до выявления всех участников этих спящих ячеек, которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа».

Кем оказались террористы

Следственный комитет РФ сообщил, что установлены личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане.

Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В числе ликвидированных боевиков предварительно сыновья секретаря дагестанского отделения «Единой России», главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Следственный комитет РФ сообщил, что установлены личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гаджимурад Кагиров предположительно один из ликвидированных террористов в Дербенте — двоюродный племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Гаджимурад работал у дяди водителем-охранником в перерывах между тренировками.

В 2018 году Мусу посадили в тюрьму на четыре года за махинации с земельными участками. Кагиров был воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова и членом бойцовского клуба его сына Хабиба Нурмагомедова – Eagles FC. За все время Кагиров провел два поединка — оба закончил победой.

Следователи отрабатывают все связи террористов из Дагестана, опрашивают их родных и знакомых.

Кто организатор терактов в Дагестане

Очевидно, что серия терактов в Дагестане была тщательно подготовлена и исполнена: вооруженное нападение на полицейских произошло внезапно и стремительно. В арсенале боевиков среди прочего было автоматическое оружие иностранного производства. Участники нападения явно проходили тактическую подготовку и действовали профессионально и слаженно. Этим объясняется такое большое количество жертв.

Все боевики ранее ходили в новую, недавно построенную мечеть на окраине дагестанского Сергокала. Сейчас там идут обыски и допросы. Судя по показаниям родственников боевиков и по их действиям в ходе терактов, все они были ваххабитами, приверженцами радикального течения ислама. При этом вся ячейка боевиков была законспирирована и находилась в подполье. Дело в том, что в Дагестане действует закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан», принятый в сентябре 1999 года после «ваххабитского мятежа» в Дагестане.

Показательна и цель нападавших – православные и иудейские храмы в Дербенте. Эта кровавая террористическая атака была направлена на то, чтобы посеять междоусобицу, разрушить межнациональный и межконфессиональный мир в Дагестане, посеять панику среди людей. Террористическая атака на Дагестан явно срежиссирована извне и имеет целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Символична и дата этого преступления – все произошло в Светлый праздник Святой Троицы.

Террористы – все из одного района Дагестана. Они долго, скрытно и тщательно готовились, были ваххабитами и совершали поездки за рубеж, где их могли завербовать. Во всяком случае, почерк западных спецслужб, использующих радикальных исламистов для совершения терактов в России, присутствует. Возможно и содействие терактам со стороны спецслужб Украины, как это было в недавних трагических событиях в ТЦ «Крокус Сити Холл». Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в торговом центре, а готовили его радикальные исламисты.

Рустам Минниханов: «Верим, все преступники будут наказаны за свои бесчеловечные действия» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Реакция на теракты в Дагестане

Организаторы терактов в Дагестане просчитались – им не удалось разжечь межрелигиозное противостояние. Со всей стороны в адрес жителей республики высказываются соболезнования и заявления о недопустимости подобных провокаций. Откликнулся и Татарстан, для которого межконфессиональный и межнациональный мир является основой существования.

Рустам Минниханов выразил соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову:

«Жители Республики Татарстан потрясены известием о жестоких террористических атаках в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали невинные люди. Верим, все преступники будут наказаны за свои бесчеловечные действия. Глубоко скорбим и разделяем боль утраты с родными и близкими погибших от рук экстремистов, выражаем слова сочувствия и поддержки всем, кого коснулась эта беда», – написал Раис Татарстана.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин выступили с совместным обращением и выразили соболезнования в связи с терактами в Дербенте Фото: tatmitropolia.ru

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин выступили с совместным обращением и выразили соболезнования в связи с терактами в Дербенте, Махачкале и Севастополе, произошедшими накануне.

ДУМ РТ и Татарстанская митрополия единогласно осудили произошедшее и подчеркнули, что «чудовищные преступления направлены на дестабилизацию российского общества, чтобы посеять страх и хаос среди населения и разрушить межнациональный и межрелигиозный мир в стране».

«Единство народов – самое ценное, что есть у России. Нет сомнений, что обстрел храмов, нападение на безоружных и беззащитных мирных людей совершены врагами нашей страны, которые исповедуют не религию, а человеконенавистническую идеологию. Цель врага внести раскол в единый многонациональный и многоконфессиональный российский народ, который вновь противостоит нацизму», – говорится в обращении.

Очевидно, что Дагестан раскачивают из-за рубежа, пытаясь таким образом открыть «второй фронт» внутри России. К сожалению, это не первый теракт, созданный совместными усилиями бандеровской нечисти, ваххабитских террористов и их западных покровителей. Чтобы выбить у террористов почву под ногами, необходимо сплочение всех конфессий и всех народов и народностей, населяющих Россию. Только так можно остановить эти попытки развалить изнутри нашу страну.