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Общество 24 марта 2025 15:28

Вахтовые «КАМАЗы» на Камчатке заменили обычные автобусы после мощного снегопада

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Вахтовые «КАМАЗы» на Камчатке заменили обычные автобусы после мощного снегопада
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

Вахтовые автобусы «КАМАЗ» фактически заменили обычные автобусы и курсируют по основным маршрутам в Петропавловске-Камчатском, где этой ночью выпало много снега. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Для помощи местным жителям на дороги вышли вахтовки МЧС. Высокая проходимость этой техники позволяет доставлять людей и помощь туда, куда обычный транспорт доехать не сможет.

Спасатели перевозят жителей по самым востребованным маршрутам. При необходимости они готовы помочь сотрудникам скорой медицинской помощи добраться до пациентов.

Снежный циклон обрушился на Петропавловск-Камчатский. Глава города Евгений Беляев в личном Telegram-канале сообщил, что дорожные службы трудятся в усиленном режиме: на трассах работает около 50 единиц техники.

«Пока по городу курсируют вахтовки. Вместе с тем ещё раз призываю всех воздержаться от выезда на дороги без острой необходимости. После небольшого перерыва снег возобновился. Только за сутки выпало больше 60% от месячной нормы осадков», – написал Беляев.

#камаз
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