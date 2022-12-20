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Происшествия
20 декабря 2022  09:24
Полина Шевчук

Вахтовая «ГАЗель» опрокинулась после массового ДТП под Челнами, есть пострадавшие

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Вахтовая «ГАЗель» опрокинулась после массового ДТП под Челнами, есть пострадавшие
фото: Валентин Кулагин

Серьезное ДТП произошло сегодня с утра в Тукаевском районе республики вблизи населенного пункта Старый Ключ.

 

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы с места аварии, столкнулись сразу три автомобиля – вахтовый микроавтобус «ГАЗель» и две легковушки. От мощного удара автобус откинуло в кювет, где он завалился на бок. Одна из легковушек также слетела с дороги.

 

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«Пострадали как минимум четыре человека. Трое в микроавтобусе, еще один в легковом автомобиле», – рассказали свидетели происшествия.

 

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Известно, что в момент ДТП в «ГАЗели» было 11 человек.
 

 

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