Вахтовая «ГАЗель» опрокинулась после массового ДТП под Челнами, есть пострадавшие
Серьезное ДТП произошло сегодня с утра в Тукаевском районе республики вблизи населенного пункта Старый Ключ.
Как рассказали «Татар-информу» очевидцы с места аварии, столкнулись сразу три автомобиля – вахтовый микроавтобус «ГАЗель» и две легковушки. От мощного удара автобус откинуло в кювет, где он завалился на бок. Одна из легковушек также слетела с дороги.
«Пострадали как минимум четыре человека. Трое в микроавтобусе, еще один в легковом автомобиле», – рассказали свидетели происшествия.
Известно, что в момент ДТП в «ГАЗели» было 11 человек.