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Происшествия
26 апреля 2022  11:53
Полина Шевчук

Вахтер высотки в Казани продавал жильцам нелегальный алкоголь в пластиковых бутылках

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В Казани сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани установлено, что в одном из многоквартирных домов вахтер-охранник во время работы продавал спиртосодержащую жидкость в пластиковой таре, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Алкоголь был изъят. На него отсутствовали какие-либо сопроводительные документы.

Кроме того, полицейские выяснили, что один из жителей Казани продавал алкоголь (водка, пиво, ром, шампанское, ликер), на которые также отсутствовала лицензия. 

По данным фактам возбуждены дела за административные правонарушения.
 

 

#нелегальный алкоголь #МВД по РТ
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