«Вахта Памяти»: поисковики отряда «Нефтехимик» отправились на «Суоярвский плацдарм»

Поисковики отряда «Нефтехимик» вновь отправились на «Вахту Памяти». В этом году, как и в прошлом, она проходит в Карелии, на «Суоярвском плацдарме». Лагерь нижнекамские поисковики разобьют на берегу озера Колласъярви.

Сейчас ребята находятся по пути в Карелию, дорога займет несколько дней. Автобус для поездки поисковому отряду выделил «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР). В экспедицию отправились 22 участника отряда. Около половины из них — работники предприятия, для троих поисковиков эта «Вахта Памяти» стала первой, рассказала командир поискового отряда Ольга Ланцова. С учетом дороги экспедиция продлится около трех недель.

На «Суоярвском плацдарме» в период с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940 года шла «Зимняя война» между СССР и Финляндией. В годы Великой Отечественной войны здесь проходил Карельский фронт, который был самым протяженным из всех фронтов Великой Отечественной. Он существовал почти три года — с 1941 по 1944 год — и оказался единственным, на одном из участков которого немцы не смогли преодолеть государственную границу СССР. Точное количество погибших солдат и мирных жителей неизвестно — только оборона Карелии и Заполярья (фронт действовал в двух этих регионах) унесла жизни не меньше 67 тысяч человек.

«Основная цель поисковиков одна — найти останки бойцов и командиров Красной Армии, которые продолжают числиться пропавшими без вести», — говорит заместитель командира поискового отряда «Нефтехимик» Рафаэль Лутфуллин.

За все время существования отряда — около 18 лет — нижнекамские поисковики побывали в Смоленской, Новгородской, Ленинградской, Волгоградской, Тверской, Ростовской областях, а также на Кавказе и в Карелии. У каждого региона своя специфика, потому каждая экспедиция не похожа на предыдущую, прошедшую в другом регионе, говорят члены поискового отряда. К примеру, в Волгоградской области в августе приходится работать в условиях жары, на Кавказе — подниматься в горы. В Смоленской области во время весенних экспедиций по ночам бывает очень холодно — стоит минусовая температура.

Сложность проведения «Вахты Памяти» в Карелии в том, что там много комаров и мошкары, сложный каменистый грунт, поэтому использовать щупы и металлоискатели практически бесполезно, говорят поисковики. К тому же приходится работать в таежной зоне, богатой на рослые деревья с сильной корневой системой.

Всего нижнекамские поисковики подняли останки более тысячи бойцов и командиров Красной Армии. Имя 31 солдата удалось установить благодаря смертным медальонам или по подписанным личным вещам — ложкам, фляжкам, котелкам. Такую работу ведет поисковый отряд «Нижнекамскнефтехима» в рамках патриотического воспитания молодежи. Уникальные находки поисковики выставляют в своем музее «Боевой Славы».

«Поиски и возвращение из небытия тех, кто был забыт, сохранение истории и памяти о годах Великой отечественной войны не может не вызывать переживания и трогательные эмоции. Огромное спасибо ребятам из поискового отряда „Нефтехимик“ за то, что они делают, не давая нам забыть те страшные и тяжелые годы и героев, отдавших свои жизни, чтобы жили мы», — подчеркнул важность работы поискового отряда при посещении музея член правления — управляющий директор СИБУРа, генеральный директор НКНХ Игорь Климов.