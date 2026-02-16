Вахитовский суд отпустил под домашний арест водителя, сбившего 11 человек на остановке

Вахитовский суд Казани отказал государственному обвинителю в продлении содержания под стражей Евгению Крусеву – водителю, который сбил 11 человек на остановке в Казани.

Адвокат подсудимого и сам Евгений Крусев настаивали, что мужчину необходимо перевести на домашний арест. Судья с этим согласился и следующие три месяца мужчина проведет дома. Его освободили в зале суда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что, по версии следствия, Евгений Крусев, не имея права на управление авто и будучи в состоянии наркотического опьянения, сел за руль автомобиля. На улице Вишневского он потерял контроль над автомобилем и въехал в остановку, наехав на 11 человек, включая трех детей. Две пожилые женщины получили тяжкий вред здоровью, 28-летняя женщина и 13-летняя девочка получили травмы средней степени тяжести. Остальные участники ДТП, к счастью, отделались испугом.