news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 16 февраля 2026 14:18

Вахитовский суд отпустил под домашний арест водителя, сбившего 11 человек на остановке

Читайте нас в
Телеграм

Вахитовский суд Казани отказал государственному обвинителю в продлении содержания под стражей Евгению Крусеву водителю, который сбил 11 человек на остановке в Казани.

Адвокат подсудимого и сам Евгений Крусев настаивали, что мужчину необходимо перевести на домашний арест. Судья с этим согласился и следующие три месяца мужчина проведет дома. Его освободили в зале суда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что, по версии следствия, Евгений Крусев, не имея права на управление авто и будучи в состоянии наркотического опьянения, сел за руль автомобиля. На улице Вишневского он потерял контроль над автомобилем и въехал в остановку, наехав на 11 человек, включая трех детей. Две пожилые женщины получили тяжкий вред здоровью, 28-летняя женщина и 13-летняя девочка получили травмы средней степени тяжести. Остальные участники ДТП, к счастью, отделались испугом.

#вахитовский суд казани #домашний арест #дтп в казани с пострадавшим
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
Послесловие к «Мирасу»: чем запомнился XI фестиваль татарской музыки имени Жиганова

Послесловие к «Мирасу»: чем запомнился XI фестиваль татарской музыки имени Жиганова

15 февраля 2026