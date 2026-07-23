Вахитовский суд Казани вынес приговор обнальщикам маткапитала

Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по делу обнальщиков материнского капитала. На скамье подсудимых – 15 человек. Главными участниками схемы следствие считает организатора Арама Багияна и его помощницу Лану Козынбаеву.

По версии следствия, Багиян был ключевым участником преступной схемы, благодаря которой злоумышленникам удалось выкрасть из бюджета Татарстана 9,8 млн рублей. Он с Ланой Козынбаевой искал в разных регионах женщин и уговаривал их поучаствовать в преступной схеме.

Женщина приходила с Багияном в ЗАГС, там она сообщала о том, что родила дома ребенка, а мужчина выступал свидетелем. Далее «мать» получала материнский капитал, которую мужчина обналичивал. Женщинам доставались от 10 до 20 тысяч рублей, остальное оседало в кармане мошенников.

«Признать виновным Арама Багияна и назначить ему лишение свободы на семь лет в колонии общего режима. Лану Козынбаеву также признать виновной и назначить наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет колонии общего режима, взять под стражу в зале суда», – сказал судья.

«Мамочки», которые участвовали в схеме, получили либо условные сроки, либо были отпущены в связи с отбытием срока, так как ранее, находились под стражей или домашним арестом. Одной из них и вовсе суд назначил принудительные меры медицинского характера, так как у нее появилось психическое расстройство.