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Вахитовский суд Казани оправдал экс-главу совета директоров «Интехбанка»
Вахитовский суд Казани вынес оправдательный приговор по делу экс-председателя совета директоров «Интехбанка», экс-главы «Роял Тайм Групп» и замдиректора «Сувар-Казань» Рустема Абдуллина и владельца и экс-директора ПК «Стройиндустрия» Айрата Файзрахманова на 166 млн рублей.
«Их признали невиновными в покушении на мошенничество и в мошенничестве в особо крупном размере. Суд вынес оправдательный приговор», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Вахитовского суда.
Напомним, по версии следствия, Абдуллина и Файзрахманова обвиняли в хищении 8 млн рублей и попытке похитить 158 млн рублей.
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