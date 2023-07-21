Вахитовский суд Казани оправдал экс-главу совета директоров «Интехбанка»

Вахитовский суд Казани вынес оправдательный приговор по делу экс-председателя совета директоров «Интехбанка», экс-главы «Роял Тайм Групп» и замдиректора «Сувар-Казань» Рустема Абдуллина и владельца и экс-директора ПК «Стройиндустрия» Айрата Файзрахманова на 166 млн рублей.

«Их признали невиновными в покушении на мошенничество и в мошенничестве в особо крупном размере. Суд вынес оправдательный приговор», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Вахитовского суда.

Напомним, по версии следствия, Абдуллина и Файзрахманова обвиняли в хищении 8 млн рублей и попытке похитить 158 млн рублей.