Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Два района Казани собрали гуманитарные грузы для бойцов СВО на 150 млн рублей
Вахитовский и Приволжский районы в 2023 году собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО и их семей на 150 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации Альберт Салихов.
«Цифры говорят сами за себя, экономика районов не просто чувствует себя стабильно, а растет, поэтому предприятия имеют желание и возможности оказывать поддержку в рамках Штаба помощи. За год была собрана гуманитарная помощь на сумму более 150 млн рублей», – прокомментировал он.
Салихов также отметил, что в двух районах на сегодняшний день проживают почти 1,1 тыс. семей участников СВО, в которых воспитываются около 1,3 тыс. детей. Им стараются оказывать комплексную помощь.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»