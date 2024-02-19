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СВО 19 февраля 2024 11:32

Два района Казани собрали гуманитарные грузы для бойцов СВО на 150 млн рублей

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Вахитовский и Приволжский районы в 2023 году собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО и их семей на 150 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации Альберт Салихов.

«Цифры говорят сами за себя, экономика районов не просто чувствует себя стабильно, а растет, поэтому предприятия имеют желание и возможности оказывать поддержку в рамках Штаба помощи. За год была собрана гуманитарная помощь на сумму более 150 млн рублей», – прокомментировал он.

Салихов также отметил, что в двух районах на сегодняшний день проживают почти 1,1 тыс. семей участников СВО, в которых воспитываются около 1,3 тыс. детей. Им стараются оказывать комплексную помощь.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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#Вахитовский район #Приволжский район
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