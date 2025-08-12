В части Вахитовского и Приволжского районов временно отключат холодную воду

Холодную воду отключат в Вахитовском и Приволжском районах Казани в связи с подключением жилого комплекса на улице Дулата Али к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в Телеграм-канале Казанского Водоканала.

Подача воды будет прекращена с 09:00 14 августа и возобновится к 11:00 15 августа по следующим адресам:

Алебастровая, 1а, 1а корп.3,5,6; 1б, 1корп.1,2,4; 7, 7 корп.1, 11, 11а, 11б/2 корп.5, 11 корп. 2,3; 11/1, 11/2;

В. Кулагина, 23, 23 корп.1, 2, 3; 25, 25 корп.1,2,3,4;

Ирек, 1б, 1 корп.2; 5; 1/2/79в, 30;

Кызыл Татарстан, 20;

Крутовская, 26, 26 корп.5; 26а, 26б, 26в, 26в корп.8, 26 г, 26ж, 26и, 26к, 26к корп.2,3; 26н, 26м, 26 корп.2,3,4,6,7; 26 лит.16;

М. Гафури, 50 корп.3,5,6; 71 корп. 1,3,14,216; 71 стр.3, 71ж, 71 корп.3/1;

Меховщиков, 44, 72, 72 корп.1,2,3,4; 75, 78, 79, 79в/1/2; 79 корп.116; 79/1, 80, 80а, 80 корп.1,2,4,5; 80/1, 82а, 82 корп.1, 84, 86;

Складская, 28, 28а, 30;

Тихорецкая, 2б корп.1,2,3,4,5,6,7; 2в, 2 корп.2, 3; 2 стр.1; 2 корп.5/11б; 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7; 7 корп.2; 7а, 7а корп.1,2; 7Б, 7д, 7д корп.2; 7л, 9, 9 корп.1; 9а, 9е;

Южно-Промышленная, 1/77а, 1/77б, 1, 2, 4, 6, 1б, 1б корп.1, 2а, 2а/1, 3, 3а, 3в, 3 корп.1,2,3,4,5,6,7,8, 9; 3/1, 3/2, 5, 5а, 5корп.1,2, 8а, 6г, 6д, 12Б, 12в, 20, 20 корп.1;

2-я Гаражная;

Коллекторная;

Лесная Гавань;

Магистральная;

Поперечно-Кукушкинская;

Поперечно-Магистральная;

1-я Тракторная;

Турбинная;

Учительская;

Яшь Кыч;

в поселке Поповка – все улицы;

в поселке Кукушкино – все улицы.

Для обеспечения жителей водой на время работ будут организованы автоцистерны. Их размещение определят в соответствии с поступающими заявками. Сообщить о необходимости подвоза воды можно по телефону: +7 (843) 231-62-60.