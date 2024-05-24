Вахит Имамов и Камил Каримов стали народными писателями Татарстана

Двоим известным татарстанским литераторам, Вахиту Имамову и Камилу Каримову, присвоено почетное звание «Народный писатель Республики Татарстан». Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Имамов и Каримов признаны народными писателями республики «за большой вклад в развитие татарской литературы и многолетнюю творческую деятельность».

Вахит Имамов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вахит Шайхович Имамов родился 18 марта 1954 года в селе Старое Байсарово Актанышского района Татарской АССР. С 1975 года начал заниматься журналистикой, в 1982-м окончил факультет журналистики Казанского государственного университета.

С 1991 по 2005 год — редактор ООО «Газетно-книжное издательство», в 2005-м — редактор журнала «Майдан», с 2008 по 2015 год — директор редакции журнала «Майдан», с 2015-го — главный редактор газеты «Мәдәни җомга». Автор 15 книг. Лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая 2014 года за исторический роман «Утлы дала» («Огненная степь»). Заслуженный работник культуры РТ.

Камил Каримов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Камил Адгамович Каримов родился 1 июля 1950 года в селе Шали Пестречинского района Татарской АССР. Начал печататься с 1975 года, в 1980-м окончил Казанский институт культуры. Первая книга вышла в 1981 году.

В 1982–1988 годах — ответственный редактор альманаха «Идель», в 1988–2000 годах — ответственный секретарь журнала «Чаян». Кроме того, с 1988 по 2000 год был автором и ведущим юмористических программ на телевидении. Затем долгие годы был редактором отдела прозы журнала «Казан утлары». Заслуженный работник культуры РТ и заслуженный деятель искусств РТ. Лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая 2018 года за книги «Карурманда кара песи: повестьлар хэм хикәяләр» и «Игезәкләр йолдызлыгы: романнар».