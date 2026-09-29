Вахания: «Если бы на ЧМ играли вместо Ирана, было бы три ничьи минимум»

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Сегодня в Казани прошел товарищеский матч между сборными России и Ирана. Подопечные Валерия Карпина выиграли 2:0. После матча с журналистами пообщался защитник Илья Вахания:

– Хорошая игра, рады, что получилось победить. 35000 человек на трибунах – крутая атмосфера! Мне очень нравится играть в регионах за сборную. Здесь всегда аншлаги и чувствуется поддержка. «»



– Гол Головина со штрафного напомнил его взятие ворот против лондонского «Арсенала» в Лиге Европы еще играя за ЦСКА. Как-то ему об этом говорили?



– Нет, мы не думали об этом.



– Многие думают, что если бы на прошедшем ЧМ вместо Ирана играла сборная России, то попала в группу с Бельгией и Новой Зеландией. Как считаете, могла выступить сборная России на мундиале в таком случае?



– Честно. не знаю. Там, наверное, все равно давление другого уровня. Пока не попробуешь, нельзя ответить.



– Как минимум три ничьих было бы?



– Возможно



– Этот Иран произвел впечатление, как участник ЧМ? Есть ощущение, что это другой уровень?



– Хорошая команда с яркими исполнителями, индивидуально сильными игроками, – сказал Вахания.



Следующий матч сборная России проведет в Екатеринбурге 3 октября.