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На главную ТИ-Спорт 29 сентября 2026 22:27

Вахания: «Если бы на ЧМ играли вместо Ирана, было бы три ничьи минимум»

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Вахания: «Если бы на ЧМ играли вместо Ирана, было бы три ничьи минимум»
Фото: fckrasnodar.ru

Сегодня в Казани прошел товарищеский матч между сборными России и Ирана. Подопечные Валерия Карпина выиграли 2:0. После матча с журналистами пообщался защитник Илья Вахания:

– Хорошая игра, рады, что получилось победить. 35000 человек на трибунах – крутая атмосфера! Мне очень нравится играть в регионах за сборную. Здесь всегда аншлаги и чувствуется поддержка. «»

– Гол Головина со штрафного напомнил его взятие ворот против лондонского «Арсенала» в Лиге Европы еще играя за ЦСКА. Как-то ему об этом говорили?

– Нет, мы не думали об этом.

– Многие думают, что если бы на прошедшем ЧМ вместо Ирана играла сборная России, то попала в группу с Бельгией и Новой Зеландией. Как считаете, могла выступить сборная России на мундиале в таком случае?

– Честно. не знаю. Там, наверное, все равно давление другого уровня. Пока не попробуешь, нельзя ответить.

– Как минимум три ничьих было бы?

– Возможно

– Этот Иран произвел впечатление, как участник ЧМ? Есть ощущение, что это другой уровень?

– Хорошая команда с яркими исполнителями, индивидуально сильными игроками, – сказал Вахания.

Следующий матч сборная России проведет в Екатеринбурге 3 октября.

#футбол
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