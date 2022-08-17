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Лауреаты Премии Президента РТ
17 августа 2022  15:57

Вавилов Владимир Владимирович

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Владимир Владимирович Вавилов — основатель и председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой.

В 2003 году Владимир Владимирович основал общественный благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой. Начиная с 2010 года работал над проектом по открытию детского хосписа в Казани, в 2014 г. проект удалось реализовать. Детский хоспис в Республике Татарстан стал первым в России, открытым некоммерческой организацией по инициативе простого гражданина.

Сегодня благодаря реализованному под руководством Вавилова социальному проекту «Первый Детский хоспис Республики Татарстан» ежедневно 35 тяжелобольных пациентов получают круглосуточную стационарную помощь, 150 пациентов находятся на патронаже выездной службы хосписа (стационар на дому). За время работы казанского хосписа, в стационаре, а также в рамках выездной службы (стационар на дому) оказана паллиативно-хосписная помощь 3331 пациенту. Ведется строительство второго «Дома без боли».

За активную благотворительную деятельность и открытие первого детского хосписа в России удостоен премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в 2015 году.

Официальный сайт Фонда: https://казанскийхоспис.рф

#Лауреаты Премии Президента РТ
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