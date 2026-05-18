Вавилов отметил важность волонтеров в работе хосписов Татарстана

Развитие паллиативной помощи в Татарстане невозможно без участия волонтеров, которые сегодня становятся неотъемлемой частью системы поддержки пациентов и их семей. Об этом на круглом столе в Общественной палате Республики Татарстан рассказал председатель правления благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

По его словам, в республике функционируют детский и взрослый хосписы, где помощь оказывается круглосуточно. Она включает не только медицинский уход, но и психологическую, социальную и бытовую поддержку пациентов.

«Роль волонтеров в социальной сфере незаменима. Тот, кто хоть раз помог нуждающимся, остается в этой сфере на всю жизнь. В хосписе волонтер – это человек, который просто рядом с пациентом: поговорит, посидит, почитает книгу, проведет время вместе», – подчеркнул Вавилов.

Он отметил, что хоспис – это не только медицинское учреждение, но и пространство человеческого общения и поддержки, где особое значение имеют внимание и простое присутствие рядом с пациентом.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется работе с семьями пациентов. Фонд не прекращает поддержку даже после ухода подопечных из жизни: родственников продолжают сопровождать, ежегодно приглашают на дни памяти, где вспоминают пациентов. Также для семей действует общий чат, в котором они могут получать поддержку после тяжелых утрат.

Кроме того, Вавилов отметил, что волонтеры проходят специальную подготовку перед работой в хосписах, чтобы понимать специфику общения с тяжелобольными людьми и быть готовыми к эмоционально сложным ситуациям.