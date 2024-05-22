Вавилов: «Мечтаю, чтобы придумали таблетку от всех болезней, а пока ее нет – работаем мы»

Владимир Вавилов вместе со своей командой на протяжении долгих лет помогает тем, кому уже не в состоянии помочь медицина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хочу развить паллиативную помощь в Татарстане, чтобы ни один больной не остался без внимания»

Председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов вместе со своей командой на протяжении долгих лет помогает тем, кому уже не в состоянии помочь медицина. Главная задача команды – сделать так, чтобы последние недели и дни жизни их постояльцев прошли без боли в окружении родственников и отзывчивого персонала.

Последняя победа Вавилова – новый хоспис для взрослых «Наташа», который открылся в апреле этого года. Его строили всем Татарстаном, вложили больше 828 миллионов рублей.

«С момента открытия пролечили мы уже более 140 человек. Около пятидесяти человек от нас, к сожалению, ушли. Бывает, по несколько человек за день уходят, тяжелые пациенты все... Сейчас в хосписе у нас лежат 52 человека, каждый день поступают. Мы основное заболевание не лечим, только симптоматику», – рассказал Владимир Вавилов «Татар-информу».

Последняя победа Вавилова – новый хоспис для взрослых «Наташа», который открылся в апреле этого года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Председатель правления фонда констатировал, что работа идет полным ходом – коллектив сформировался, для них проводят обучения и тренинги.

«Я хочу развить паллиативную помощь в Татарстане, чтобы ни один больной не остался без внимания, был обезболен, окружен вниманием. Вот такая моя цель и задача», – отметил Владимир Вавилов.

«Бойцы должны знать, что они не брошены и их любят»

В новом хосписе открыли отделение для помощи бойцам СВО, здесь им помогают восстановить здоровье после ранений.

«Сейчас один боец в отпуске после ранения, хотел поступить к нам, маленько полежать, здоровье поправить. Мы примем его. Это очень нужно, без этого нельзя. Они кровь проливают за наше мирное будущее. Вместе чем можем, тем и помогаем», – подчеркнул он.

В новом хосписе открыли отделение для помощи бойцам СВО, здесь им помогают восстановить здоровье после ранений Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вместе со своими друзьями Владимир Вавилов регулярно привозит гуманитарную помощь нашим бойцам на СВО, следующая поездка назначена на ближайшее время.

«Мы и медикаменты туда повезем, и автобус, из Ижевска повезем четыре мотоцикла для разведчиков. Зная, что ребятам нужна и психологическая и физическая поддержка, мы ее оказываем. Важно, чтобы бойцы знали, что они не брошены никем, их любят, о них заботятся», – отметил председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой.

В общей сложности на фронт отправили помощи на 8-10 миллионов рублей – это и медикаменты, и техника, и вкусные гостинцы. Вавилов подчеркнул, что питанием бойцов обеспечивают хорошо, но всегда приятно привезти ребятам что-нибудь вкусненькое. Например, в предстоящую поездку он захватит с собой казылык и чак-чак.

«Я всегда говорю, что свою работу можно доказать только работой», – сказал Владимир Вавилов.

По словам Владимира Вавилова, 70% пациентов Детского хосписа страдают тяжелой неврологией – это ДЦП, там лежат и ребята с онкологическими заболеваниями Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В мечтах – новые хосписы и таблетка от всех болезней

По словам Владимира Вавилова, 70% пациентов Детского хосписа страдают тяжелой неврологией – это ДЦП, там лежат и ребята с онкологическими заболеваниями. Он подчеркнул, что наши врачи борются за детей с онкозаболеваниями до последнего, не часто направляют ребят в хоспис.

«К сожалению, и дети уходят. Ведь существует 20% заболеваний, которые не лечатся во всем мире. К сожалению, это так», – констатировал Владимир Вавилов.

По данным статистики, проблема в том, что все больше детей рождается с различными патологиями, в том числе и с тяжелыми заболеваниями нервной системы. Решением этому, по мнению руководителя Фонда Анжелы Вавиловой, может стать формирование культуры материнства. Ну и, конечно же, неплохо бы ответственно относиться к тому, что мы едим, пьем и чем дышим.

«К сожалению, и дети уходят. Ведь существует 20% заболеваний, которые не лечатся во всем мире. К сожалению, это так» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Моя мечта, чтобы придумали какую-то таблетку, чтобы не болели дети. Но, к сожалению, такого еще нет. И поэтому мы работаем как обычно: и детский хоспис, и в нем есть взрослое отделение, там сейчас 23 человека лежат, и взрослый хоспис “Наташа”. Работа продолжается», – отметил он.

Владимир Вавилов мечтает открыть в Татарстане еще два небольших, но полноценных хосписа – на юго-востоке и северо-востоке республики, в Альметьевске и Набережных Челнах.

«Хотя бы коек на двадцать, но настоящий хоспис, такой же, как в Казани. Будем стремиться к лучшему», – отметил Владимир Вавилов.