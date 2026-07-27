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На главную ТИ-Спорт 27 июля 2026 14:30

Ватутин назвал главные препятствия для возвращения ЦСКА в Евролигу

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Ватутин назвал главные препятствия для возвращения ЦСКА в Евролигу
Фото: fcskabasket.ru

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин высказался о перспективах возвращения российских команд в Евролигу. Он подчеркнул, что называть какие‑либо сроки пока рано — для этого есть веские причины. Несмотря на недавний оптимизм, связанный с рекомендациями МОК, остаются нерешенными ключевые логистические и политические проблемы.

«Мне часто задают этот вопрос, и каждый раз я вынужден отвечать: „Не знаю“. Думаю, вы понимаете почему. Я понимаю, что недавние рекомендации МОК дали многим дополнительный оптимизм, но ключевые препятствия — невозможность прямых перелетов, санкции стран ЕС, проблемы с визами — остаются», — приводит слова Ватутина Meridian Sport.

#бк цска #Евролига
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