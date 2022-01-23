Ватерпольный «Синтез» взял реванш у «Балтики»

Во втором выездном матче чемпионата российской ватерпольной премьер-лиги казанский «Синтез» сегодня обыграл в Санкт-Петербурге «Балтику» со счетом 12:8, взяв реванш за вчерашнее поражение.

Накануне казанцы сыграли явно ниже своих возможностей, забив всего пять мячей и пропустив семь. К тому же великолепно выступил голкипер «Балтики». Новый матч должен был дать ответ, сделали ли гости выводы из неудачи.

В первой четверти казанцы не без труда, но всё же смогли навязать свою игру, выиграв стартовую восьмиминутку, 2:3.

Еще более уверенно гости провели вторую четверть, хотя поначалу питерцы в большинстве выровняли счет, 3:3. Но затем эффективность атак «Синтеза» резко возросла, мячи стали залетать в ворота «Балтики» и в равных составах, и в большинстве. Точку в первой половине на последней секунде поставил Роман Шепелев, 3:7. При этом до конца матча был удален за три фола защитник казанцев Артем Одинцов.

В третьем периоде «Балтика» почти переломила ход борьбы. Хозяева сократили разрыв в счете до минимума, 8:9. Оборона «Синтеза» стала давать сбои. Счет стал 8:10 перед заключительной четвертью.

В заключительном периоде казанцы очень хладнокровно выдержали натиск питерцев, реализовали пенальти усилиями Игоря Бычкова и не пропустили ни разу. Итоговый счет — 8:12.

Казанцы набрали 26 очков и по-прежнему возглавляют турнирную таблицу. В следующем туре 28 и 29 января они примут дома ЦОП (Москва).

«Балтика» (Санкт-Петербург) — «Синтез» (Казань) — 8:12 (2:3, 1:4, 5:3, 0:2).