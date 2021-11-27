Ватерполисты казанского «Синтеза» встретились с воспитанниками приюта «Дуслык»

Фото: пресс-служба ВК «Синтез»

Ватерполисты казанского «Синтеза» провели благотворительное мероприятие для воспитанников приюта «Дуслык». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«27 ноября на площадке плавательного бассейна „Оргсинтез“ г. Казани состоялся благотворительный матч, гостями которого стали ребята из приюта „Дуслык“», — говорится в сообщении.

Ребята смогли посетить игру регулярного чемпионата России по водному поло с участием команд «Синтез УОР» (Казань) и «Динамо СШОР» (Астрахань) и пообщались с чемпионами России — игроками ВК «Синтез». Кроме того, ватерполисты подарили им памятные и сладкие подарки.