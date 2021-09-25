Ватерполисты казанского «Синтеза» проиграли хорватскому «Ядрану» со счетом 11:14

На квалификационном турнире ватерпольной Лиги чемпионов в Черногории казанский «Синтез» сегодня уступил хорватскому «Ядрану» со счетом 11:14. Третье поражение в четырех турах оставляет казанцам лишь теоретические шансы на выход в следующий этап Лиги чемпионов.

После равного старта в первом периоде, голов Романа Шепелева и Даниила Пронина — 2:2, хорваты реализовали большинство и забили пенальти. Итог четверти 6:3. Этот период в итоге и стал решающим в матче, три остальных завершились вничью.

Во второй восьмиминутке Сергей Лисунов оформил свой дубль, забив в большинстве, 6:4. И вновь «Ядран» пошел в отрыв. «Синтезу» приходилось постоянно догонять соперника — 7:5 от рук Эмиля Зиннурова в большинстве, 8:6 в исполнении Игоря Бычкова вновь в большинстве. В итоге первая половина встречи завершилась со счетом 9:6.

Самым упорным получился третий период, по ходу которого соперники сумели забросить лишь по два мяча. Сначала «Ядран» реализовал большинство, на что Шепелев ответил точным броском в равных составах — 10:7, а Эмиль Зиннуров завершил реализацию большинства — 10:8. Но на последний перерыв команды ушли при счете 11:8.

В заключительной восьмиминутке хорваты увеличили отрыв в счете до четырех мячей — 12:8. Гол Зиннурова уже мало что мог изменить. Хорваты реализуют пенальти — 14:9, Шепелев в большинстве сокращает счет до 14:10, Егор Васильев за минуту до конца забил еще, но исход встречи остался в пользу хорватов — 14:11.

«Ядран» (Сплит, Хорватия) — «Синтез» (Казань, Россия) — 14:11 (6:3, 3:3, 2:2, 3:3).

Завтра «Синтез» сыграет в Подгорице с литовским «Зайбасом», аутсайдером турнира.