Ватерполисты казанского «Синтеза» одержали вторую победу в Астрахани

Сегодня казанский «Синтез» в Астрахани одержал вторую победу над местным «Динамо» со счетом 11:9.

Вчера чемпионы России по водному поло с огромным трудом на последней секунде игры вырвали победу у «Динамо» (11:10). Поэтому повторный матч ожидался с большим интересом.

В первой четверти соперники обменялись голами в меньшинстве, а точку в контратаке поставил Артем Одинцов, 1:2.

Во второй четверти хозяева реализовали большинство — 2:2, но в ответ получили дубль от Аскара Махиянова и гол в большинстве от Аделя Латыпова — 2:5.

Самой «забойной» получилась третья восьмиминутка, в которой астраханцы дважды реализовали численное преимущество. На четыре мяча в свои ворота казанцы ответили тремя. В итоге на последний перерыв команды ушли при счете 6:8.

В заключительной четверти хозяева быстро сократили разрыв в счете до минимума, 7:9, но в ответ пропустили два мяча в меньшинстве — 7:10. Как и вчера, динамовцы отчаянно сражались до самого финального свистка, но «Синтез» своего не упустил — точку в матче поставил Игорь Бычков, 9:11.

«Динамо» (Астрахань) — «Синтез» (Казань) — 9:11 (1:2, 1:3, 4:3, 3:3).