Вассерман выступил за возвращение к советской системе школьного образования

Журналист, публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман поддержал идею вернуться к советской системе обучения в школе. Своим мнением парламентарий поделился в разговоре с журналистом «Татар-информа».

Ранее экс-председатель правительства России Сергей Степашин предложил подумать над возможным возвращением к традиционной советско-русской системе обучения в школе. Он добавил, что к ЕГЭ у него «философское отношение».

«По моим представлениям, главное, что у нас было в традиционной системе обучения – это нацеленность на формирование целостной картины мира. Все, что было направлено на формирование этой картины, работало в советском образовании эффективно. Я действительно считаю, что возвращение к формированию целостной картины мира может стать главным в реформах современного образования», – сказал собеседник агентства.

Вассерман также назвал причину низкой эффективности современного образования в мире.

«Сейчас во всем мире господствует система, ориентированная не на формирование целостной картины мира, а скорее на ее разрушение. Из-за этого эффективность самого образования, на мой взгляд, низкая», – объяснил он.

Ранее Вассерман предлагал изменить подход к осуществлению образовательного процесса в России. По его мнению, нужно «пытаться создавать собственные ресурсы, как-то привлекать людей, желающих поделиться своими знаниями. Он считает, что менять систему образования надо так, «чтобы люди умели сомневаться в том, что узнают, и проверять то, что узнают». Сейчас же во всех странах мира, в том числе в РФ, людей «не учат фильтровать информацию». Это приводит к тому, что многие начинают верить фейкам, резюмировал Вассерман.