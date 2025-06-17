Вассерман объяснил важность получения высшего образования

Высшее образование учит человека самостоятельности и систематизации своих знаний. Об этом «Татар-информу» сообщил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Высшее образование, прежде всего, учит самостоятельности, а также учит систематизировать свои знания. Соответственно, помочь в жизни оно может практически любому человеку, но надо соизмерять возможности высшего образования с собственными по освоению того, что там преподают. Чаще всего приходится сперва какое-то время поработать, чтобы понять, какое образование тебе нужно», – отметил Вассерман.

Он подчеркнул, что вуз дает, в первую очередь, не конкретные знания, а навыки получения и освоения знаний.

«Поэтому, даже если те знания, которые вы получили в вузе, вам в работе не пригодятся, то пригодятся методы освоения этих знаний», – отметил Вассерман.