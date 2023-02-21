Вассерман: Путин опять доказал, что его действия полностью предсказать невозможно

Президент России Владимир Путин своим посланием Федеральному Собранию вновь доказал, что его поступки нельзя точно предугадать, хотя в его речи и присутствовали предсказуемые моменты.

Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вассерман, поделившись впечатлениями от послания с представителем Республиканского агентства «Татмедиа» в Москве Диной Газалиевой.

«Очень много серьезного, в общих чертах — более-менее ожидаемо, но именно в общих чертах. Такие подробности, как дополнительная индексация [МРОТ] или приостановка участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, — это совершенно неожиданно», — подчеркнул парламентарий.

«Так что Президент в очередной раз доказал, что его действия полностью предсказать невозможно. Но в целом очень много конкретных задач, которые предстоит решать, и Думе в том числе, Комитету по просвещению, где я работаю, <…> и, естественно, Правительству <…>», — добавил он.

«В общем, как выразился Никита Сергеевич Хрущев на XXII съезде Коммунистической партии, — „Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!“» — резюмировал депутат.

При этом, по мнению Вассерамана, слушавшие послание Президента Федеральному Собранию воспринимали его «внимательно и с энтузиазмом». В качестве доказательства он напомнил, что слушатели часто реагировали аплодисментами на те или иные моменты речи главы государства (по подсчетам РИА Новости, зал аплодировал Путину 53 раза, в том числе четыре раза стоя).