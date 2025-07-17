Вассерман предложил не спешить с введением обязательной истории на ОГЭ и ЕГЭ

Сделать сдачу истории на ОГЭ и ЕГЭ обязательной лучше через пару лет. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее экс-председатель правительства России Сергей Степашин сказал, что история должна стать обязательной дисциплиной при сдаче экзаменов девятиклассниками и одиннадцатиклассниками.

«Что касается истории, то я с предложением Степашина пару лет бы подождал. Да, знать историю необходимо, но сейчас у нас курс истории находится в процессе серьезного пересмотра. Причем по весьма основательным причинам. И лично я бы пару лет потерпел, пока этот пересмотр не закончится. Тогда можно будет преподавать историю достаточно стабильно, не пересматривая курс ежегодно, и, соответственно, учить ее будут достаточно стабильно. Историю смогут понимать», – сказал собеседник агентства.

При этом Вассерман поддержал инициативу Степашина, назвав ее разумной.