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Общество 17 июля 2025 10:34

Вассерман предложил не спешить с введением обязательной истории на ОГЭ и ЕГЭ

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Сделать сдачу истории на ОГЭ и ЕГЭ обязательной лучше через пару лет. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее экс-председатель правительства России Сергей Степашин сказал, что история должна стать обязательной дисциплиной при сдаче экзаменов девятиклассниками и одиннадцатиклассниками.

«Что касается истории, то я с предложением Степашина пару лет бы подождал. Да, знать историю необходимо, но сейчас у нас курс истории находится в процессе серьезного пересмотра. Причем по весьма основательным причинам. И лично я бы пару лет потерпел, пока этот пересмотр не закончится. Тогда можно будет преподавать историю достаточно стабильно, не пересматривая курс ежегодно, и, соответственно, учить ее будут достаточно стабильно. Историю смогут понимать», – сказал собеседник агентства.

При этом Вассерман поддержал инициативу Степашина, назвав ее разумной.

#егэ #огэ #история #Образование #Школа
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