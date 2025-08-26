news_header_top
Общество 26 августа 2025 11:57

Вассерман поддержал идею включить в школьные учебники историю скифов

Скифы действительно является предками славян, и определенная информация о них уже есть в учебниках истории. Однако на сегодняшний день о скифах известно немного, поэтому и информации о них в учебных пособиях мало, сообщил «Татар-информу» историк, публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Ранее члены общественного движения «Зов народа» предложили включить историю скифов в новые школьные учебники и пособия для вузов. По словам инициаторов, Россию представят школьникам, как преемницу скифов, чей вклад в процессы признают органичной частью генезиса нашего государства-цивилизации, пишет издание «Абзац».

«Действительно, среди предков славянских народов многие специалисты отмечают скифскую группу племен. Это была именно группа племен, а не какая-нибудь единая структура или что-то государству подобное. Отмечу, что в курсах истории уже есть информация о скифах, но, к сожалению, ее очень немного. Дело в том, что у скифов не было своей письменности, они не вели собственной документации. Все, что мы знаем о скифах – это данные греков, но, во-первых, греки написали о скифах мало, а во-вторых, очень многие греческие рассказы о других народах не отличаются высокой достоверностью. Именно поэтому и в учебниках истории о скифах написано немного», - сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что в случае открытия новых достоверных сведений о скифах эти данные обязательно включат в учебники истории. Как следствие, и информации о предках славян станет больше.

«Скифы действительно были одними из предков славянских народов, но ввиду нехватки данных об этом сказано немного», - резюмировал Вассерман.

