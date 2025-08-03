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Политика 3 августа 2025 16:56

Вассерман назвал единственный способ завершить конфликт на Украине

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Чтобы достигнуть целей СВО и полностью завершить спецоперацию, Россия должна ликвидировать Украину. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, чьи слова приводит MK.ru.

«Поскольку заявленные цели СВО в принципе не совместимы с сохранением существования террористической организации под названием Украина, совершенно ясно, что мы должны её ликвидировать полностью», - сказал Вассерман.

Он подчеркнул, что только Россия сможет определить сроки окончания спецоперации, но никак ни президент США Дональд Трамп. Более того, по мнению Вассермана, на американского лидера сейчас давит элита Штатов, принуждая его к активным действиям в данном направлении. Однако сам Трамп мало заинтересован в давлении на РФ, поскольку не хочет портить отношения Америки с нашей страной.

Депутат также добавил, что на данный момент точный срок завершения украинского конфликта определить невозможно. При этом он отметил, что запаса прочности у НАТО может хватить ещё не на один год, но вряд ли «натовцы» будут тратить все свои ресурсы на Украину.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#СВО #конфликт #Украина #сроки #прогноз
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