Вассерман: «Академическая история Югры» — пример взаимодействия центра и регионов

Восьмитомная «Академическая история Югры» представляет собой полезный пример взаимодействия федеральных и региональных структур. Об этом заявил журналист, руководитель Лаборатории системного и критического мышления при факультете комплексной безопасности Университета нефти и газа имени Губкина и депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вассерман, сообщает портал Ugra-News.ru.

«Это издание готовилось не только региональными, но и общефедеральными силами. И главный вклад региона именно в том, что он эту работу запустил и поддерживал. На мой взгляд, это очень полезный пример регионального и общефедерального взаимодействия», — заметил парламентарий.

«Часто слышу — зачем нам смотреть в прошлое, надо двигаться в будущее. Не зная предыдущего пути, нельзя выбирать последующий. <…> Текущая политика неразрывно связана с историческими исследованиями, и, соответственно, важно выбрать <…> концепцию. Наши исторические исследования и данный труд, в частности, опираются на концепцию единства многообразия», — добавил он.

Портал отмечает, что Ханты-Мансийский автономный округ – Югра первым в России издал академическую историю региона. Восьмитомное издание «Академическая история Югры» представили на выставке «Трудовые династии России», которая проходит на ВДНХ, ученые Российской Академии наук, Уральского федерального университета и ХМАО.

Это первый масштабный труд за время существования округа, посвященный всем историческим эпохам на его территории и подготовленный в соответствии с академическими принципами. На основе «Академической истории Югры» будут созданы учебно-методические и просветительские материалы, курсы лекций для студентов, учебник по истории региона.

Российское историческое общество обращает внимание на то, что над созданием многотомника пять лет трудились более 130 исследователей из Югры и других регионов страны. При подготовке издания ученые провели три археологические экспедиции, в результате которых удалось выявить 50 объектов археологического наследия (17 городищ и 33 поселения). Восьмитомник будет доступен на русском, английском, китайском, мансийском и хантыйском языках.