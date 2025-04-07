«Вашингтон» выложил видео с 895 голами Овечкина

Фото: nhl.com

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал видео с нарезкой всех 895 шайб нападающего Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

Видео длится 2 часа и 10 минут. Нарезка охватывает всю карьеру Александра в «Вашингтоне» с 2005 года.

Напомним, во время вчерашнего матча «Вашингтона» с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки.

В данный момент «Вашингтон» идет на первом месте в таблице Восточной конференции НХЛ. В следующем матче команда сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Встреча состоится 11 апреля в 02:30 по мск.