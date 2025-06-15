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Политика 15 июня 2025 20:00

Вашингтон «наложил вето» на израильскую операцию против Али Хаменеи

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Президент США Дональд Трамп в последние дни «наложил вето» на израильский план, предполагающий ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает ТАСС, приводя данные агентства Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из источников, США пока не рассматривают возможность каких-либо действий против политического руководства Ирана, поскольку Тегеран не совершал атак на американских граждан, а значит, Вашингтон не намерен даже обсуждать сценарии силового вмешательства против иранских лидеров.

#Израиль #Иран #США #Дональд Трамп
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