«Вашими сыновьями и мужьями гордится вся страна»: в Альметьевске прошел концерт к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня для жительниц Альметьевского района в ДК «Нефтьче» состоялся большой праздничный концерт. Всех собравшихся с наступающим праздником поздравил глава района Тимур Нагуманов.

«8 Марта, весна — это любимый и долгожданный праздник, особое время года, символизирующее открытие всего нового. Именно с прекрасной половиной человечества связано возрождение, жизнь и всё то чудесное, что есть на земле. Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. В нашем обществе и культуре женщина — это многогранная личность, благодаря которой движется вся наша страна», — подчеркнул глава района.

Тимур Нагуманов подчеркнул, что сегодня в зале присутствуют матери и жены участников специальной военной операции, которые защищают безопасность и суверенитет России.

«Трудно передать словами, трудно понять до конца, что вы чувствуете, когда смотрите кадры, ролики с экрана, общаетесь в коротких переписках или по видеосвязи со своими родными. Мы понимаем, что это очень непростое испытание для близких. Ваши сыновья и мужья — настоящие герои, достойные сыны Отечества, которыми гордится вся страна», — отметил Тимур Нагуманов.

К поздравлениям представителей прекрасного пола присоединились и пятеро бойцов спецоперации, сидящих в зале. Женщины приветствовали их бурными аплодисментами.

Глава района отдельно выразил слова благодарности и поддержки представителям старшего поколения, являющимся эталоном своей профессии, созидателями целой эпохи в разных структурах народного хозяйства.

Также Нагуманов наградил женщин нефтеграда государственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами.

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Подарком для всех женщин стала концертная программа, в которой приняли участие вокальные, танцевальные, инструментальные ансамбли района и сольные исполнители. Концерт прошёл на одном дыхании, оставив зрителям заряд положительных эмоций.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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