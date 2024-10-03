Василия Ливанова госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии

Народного артиста Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию отделения неврологии НИИ Склифосовского.

Как сообщают РИА Новости, он находится в тяжелом состоянии.

Василий Ливанов — советский и российский актер. Наибольшую известность он получил за создание экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».