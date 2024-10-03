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Происшествия 3 октября 2024 13:48

Василия Ливанова госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии

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Народного артиста Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию отделения неврологии НИИ Склифосовского.

Как сообщают РИА Новости, он находится в тяжелом состоянии.

Василий Ливанов — советский и российский актер. Наибольшую известность он получил за создание экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

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