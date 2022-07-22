Василий Уткин: «Даже в цирке Дзюбе не предложили контракт»

Бывший футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал визит нападающего Артема Дзюбы в московский цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. Блогер связал это событие с поиском нового клуба для бывшего футболиста сборной России и питерского «Зенита».

Напомним, что Артем Дзюба в последние дни тренировался в расположении казанского «Рубина». Наставник казанцев Леонид Слуцкий подчеркивал, что речь о полноценном контракте Дзюбы с «Рубином» не идет.

«Отчётная неделя от четверга до четверга получилась какой-то феноменально грустной и скандальной. Настолько грустной и скандальной, что даже чемпионат России по футболу первым туром просто откровенно порадовал. Хотя, конечно, ждали его с противоречивыми чувствами. Ситуацию мог спасти Артём Дзюба – он на проходящей неделе даже посетил цирк имени Юрия Никулина. Но, представляете, даже в цирке ему не предложили контракт», – заявил Василий Уткин.