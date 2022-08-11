Васильевский стекольный завод продают за 287 млн рублей

Васильевский стекольный завод, расположенный в 40 километрах от Казани, выставлен на торги с начальной ценой в 287 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

В состав лота входит комплекс из 21 производственно-складского здания общей площадью 27,9 тыс. квадратных метров, 11 земельных участков площадью 14,6 га, а также движимое имущество и производственное оборудование.

«Фактически мы предлагаем готовую производственную площадку по изготовлению термостойкой посуды. В составе лота есть все необходимое оборудование, которое позволит инвестору без существенных затрат запустить свой бизнес. Выгодное расположение, вблизи федеральных трасс и ж/д-ветки, позволяет наладить эффективную логистику по всей стране», – сказал руководитель офиса РАД в Казани Леван Шакая.

Стоит отметить, что на территории предприятия имеются ж/д пути, которые соединяются с железной дорогой Казань — Москва. Торги продлятся до 24 октября 2022 года.