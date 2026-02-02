news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 2 февраля 2026 13:06

Василевский поблагодарил Свеймана за согласие на драку в матче на открытом воздухе

Читайте нас в
Телеграм
Василевский поблагодарил Свеймана за согласие на драку в матче на открытом воздухе
Фото: скрин трансляции

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский поблагодарил голкипера «Бостона» Джереми Свеймана за согласие на драку, которая стала первой в карьере НХЛ для обоих вратарей и первой в истории лиги произошедшей в матче на открытом воздухе.

«Я увидел, как Свейман ударил ловушкой Хагеля, и дальше действовал на инстинктах. Я пересек красную линию и предложил ему подраться. Это был один из самых важных моментов для меня лично, потому что я никогда не дрался в НХЛ. Не могу выразить благодарность словами. Огромное спасибо ему за то, что принял мой вызов. Он хорош и в игре, и в драке», – сказал Василевский, которого цитирует пресс-служба его клуба.

Этот инцидент произошел на фоне недавней вратарской драки в НХЛ: 20 января Сергей Бобровский из «Флориды» выяснял отношения с Алексом Недельковичем из «Сан-Хосе». Последний раз в одном сезоне НХЛ фиксировались две драки голкиперов 15 лет назад.

#НХЛ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

1 февраля 2026
Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

1 февраля 2026