Василевский поблагодарил Свеймана за согласие на драку в матче на открытом воздухе

Фото: скрин трансляции

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский поблагодарил голкипера «Бостона» Джереми Свеймана за согласие на драку, которая стала первой в карьере НХЛ для обоих вратарей и первой в истории лиги произошедшей в матче на открытом воздухе.

«Я увидел, как Свейман ударил ловушкой Хагеля, и дальше действовал на инстинктах. Я пересек красную линию и предложил ему подраться. Это был один из самых важных моментов для меня лично, потому что я никогда не дрался в НХЛ. Не могу выразить благодарность словами. Огромное спасибо ему за то, что принял мой вызов. Он хорош и в игре, и в драке», – сказал Василевский, которого цитирует пресс-служба его клуба.

Этот инцидент произошел на фоне недавней вратарской драки в НХЛ: 20 января Сергей Бобровский из «Флориды» выяснял отношения с Алексом Недельковичем из «Сан-Хосе». Последний раз в одном сезоне НХЛ фиксировались две драки голкиперов 15 лет назад.