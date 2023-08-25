«Васильево развивается и растет»: Минниханов поздравил поселок с 330-летием

Поселок Васильево Зеленодольского района сегодня празднует двойной юбилей – 330 лет со дня основания и 95 лет с момента присвоения статуса «поселок городского типа».

Поздравить жителей Васильево приехал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Были разные времена подъема и сложностей. Сегодня поселок городского типа на подъеме. Появляются новые объекты, общественные пространства. Мы видим, здесь живут прекрасные трудолюбивые люди. Я заверяю, что Правительство республики поддерживало и будет поддерживать все начинания», – подчеркнул глава республики.

Он осмотрел выставку ретро автомобилей, послушал местных музыкантов и оценил то как преобразился парк «Леском».

Этот парк одно из любимых мест отдыха жителей и гостей поселка. Работы на стадионе начались в 2021 году. Здесь обустроили зоны отдыха, поставили детские и спортивные площадки, есть беговая дорожка и тропинки для прогулок. В этом году там оборудовали выход к воде и мостик.