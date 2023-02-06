Василь Шайхразиев: Жители Муслюмовского района сплочены и издавна дружат

Фото: пресс-служба Муслюмовского района РТ.

В Муслюмовском районе РТ сегодня прошла XXIV сессия райсовета, на котором подвели итоги социально-экономического развития муниципального образования за 2022-й и назвали задачи на 2023 год.

В сессии приняли участие вице-премьер РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, глава Муслюмовского района Альберт Хузин, депутаты, руководители организаций, предприятий и другие жители района.

Перед мероприятием гости посетили конноспортивную школу «Аргамак», ознакомились с выставкой в Доме культуры, где свои успехи представили сельхозпредприятия, отделы образования, культуры, спорта.

В своем обзоре деятельности Муслюмовского муниципального района Василь Шайхразиев отметил точки роста и вопросы, на которые необходимо обратить внимание. Он также выразил восхищение тем, что муслюмовский народ издавна дружит и сплочен, передает пресс-служба района.

В завершение состоялась церемония награждения жителей района разными наградами.