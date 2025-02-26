Василь Шайхразиев заявил о важности цифровизации для сельских предпринимателей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году на открытии XIII Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев обратил внимание на необходимость цифровизации сельского хозяйства.

Как известно, стартовавшее сегодня мероприятие проводится не для крупных промышленников, но для малого бизнеса и фермерских хозяйств.

«В последние годы мы часто говорим про искусственный интеллект. Про это говорят по телевизору, банки, академики. Мы, предприниматели, также должны его применять», – подчеркнул Шайхразиев.

Используя цифровые технологии, можно организовывать мероприятия, проводить сделки и во многом автоматизировать труд.

«Кто-то скажет, что есть секретари и помощники, можно ходить своими ногами – так тоже можно, так тоже правильно. Но это вчерашний день», – добавил он.

Первым шагом к цифровизации стала регистрация участников схода через Telegram-канал. Таким образом организаторы решили объединить всех предпринимателей в одном месте. Здесь они могут задавать организаторам вопросы, находить друг друга и обмениваться контактами, а также следить за событиями схода.

«Так, взаимодействуя, мы ищем пути роста. Чтобы не разбрасывать деньги, а искать пути развития, [необходимы] оптимизация затрат и увеличение доходности», – считает Шайхразиев.

Уже завтра участники схода отправятся на экскурсию по двум татарстанским районам, чтобы вживую увидеть, как живет предпринимательство в татарских селах.

«В Татарстане много материала для роста. Завтра мы вам покажем Тетюшский и Апастовский районы. Вы увидите их сельское хозяйство, как идет предпринимательство с самых разных сторон», – рассказал Шайхразиев.

По мнению Шайхразиева, экскурсия должна пробудить интерес к обмену опытом. «Самое важное – никто не должен остаться равнодушным», – пояснил он.

Кроме того, вице-премьер РТ подчеркнул, что для более свободного предпринимательства необходим мир.

«Пусть СВО быстрее закончится нашей победой и миром. Нужен мир, чтобы работать свободно», – пожелал Шайхразиев.

Главный интерес организаторов схода – сохранение татарских сел. Развитие сельского предпринимательства этому способствует. А для любого бизнеса главное – это прибыль. «Всё остальное вторично», – подытожил Шайхразиев.