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Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику Тукая в Астрахани
Вице-премьер Татарстана, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев во время рабочего визита в Астраханскую область возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая в Астрахани. Об этом сообщается на сайте ВКТ.
Местный памятник, установленный на месте старой татарской слободы, появился в городе в мае 2013 года по инициативе городского общества татарской культуры «Дуслык» и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Бронзовая скульптура была отлита в Казани.
В возложении цветов участвовали председатель общества «Дуслык» Анвар Алмаев, председатель Комиссии Госсовета по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках Римма Ратникова, делегации Всемирного конгресса татар и Министерства образования и науки РТ, а также активисты общества татарской национальной культуры «Дуслык».
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