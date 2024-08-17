Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику Тукая в Астрахани

Фото: сайт ВКТ

Вице-премьер Татарстана, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев во время рабочего визита в Астраханскую область возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая в Астрахани. Об этом сообщается на сайте ВКТ.

Местный памятник, установленный на месте старой татарской слободы, появился в городе в мае 2013 года по инициативе городского общества татарской культуры «Дуслык» и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Бронзовая скульптура была отлита в Казани.

В возложении цветов участвовали председатель общества «Дуслык» Анвар Алмаев, председатель Комиссии Госсовета по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках Римма Ратникова, делегации Всемирного конгресса татар и Министерства образования и науки РТ, а также активисты общества татарской национальной культуры «Дуслык».